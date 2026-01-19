Sterling vuole l'Italia, Romano: "Nodo ingaggio. Per il Napoli opzione da ultimi giorni"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, in un video sul suo canale YouTube insieme a Matteo Moretto ha fatto il punto sui movimenti in entrata del Napoli: "Il discorso su Raheem Sterling è differente, ha un ingaggio molto importante. Posso dire che Sterling dà disponibilità totale a un trasferimento in Italia, nonostante ci siano offerte dall’Inghilterra con la possibilità di restare a Londra, magari di andare al Fulham o al West Ham. La priorità del giocatore è di provare qualcosa all’estero e il Napoli sa di questa possibilità. Il Napoli oggi e domani su Sterling non decide, da mercoledì rimanda i discorsi per prendere una decisione. Per quanto riguarda Sterling è un discorso legato ai costi lato ingaggio, più che sul cartellino: in quel caso dovrebbe essere Sterling a fare un sacrificio dal punto di vista dello stipendio se vorrà vestire la maglia del Napoli. È un’opzione, va tenuta come un nome alla Okafor del mercato invernale di un anno fa, quindi un’opportunità per gli ultimi giorni.

Su Daniel Maldini posso confermare che ci sono già stati contatti diretti tra Napoli e Atalanta. Gli azzurri come fanno di solito cercano di andare a bussare a più porte per cercare di controllare il mercato e poi dopo andare sull’opzione migliore, a livello tecnico o economico. Maldini è un’opzione, è una situazione che il Napoli sta seguendo, potrebbe essere una delle più facili. È un giocatore apprezzato, nelle ultime ore ci sono stati molti contatti per arrivare a lui. Può uscire in prestito con diritto di riscatto. Occhio perché non è detto che sia per forza uno di questi due nomi l’acquisto del Napoli. Sicuramente sono i più semplici da un punto di vista di formula, ma ad esempio è stato offerto agli azzurri Zeballos, esterno 23enne del Boca Juniors. Oggi però il Boca non accetta prestiti con opzione”.