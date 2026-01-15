Su Lucca c'è ancora Mourinho: ecco la richiesta del Napoli al Benfica

Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei temi più caldi in casa Napoli. L’attaccante è considerato in uscita e continua a piacere molto all’estero, con il Benfica che mantiene i contatti ma senza aver ancora trovato l’intesa su formula e numeri. Il club di De Laurentiis non vuole rimetterci sul piano economico rispetto all’investimento fatto per l’ex Udinese.

Come riporta il Corriere dello Sport, la base di lavoro è un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre non troppo lontane da quelle sostenute dal Napoli per acquistarlo (prestito a 9 milioni con obbligo a 26). Le valutazioni sono in corso: Lucca piace anche in Italia e in Premier League, mentre il Napoli riflette sull’eventuale sostituto. La trattativa è aperta, ma serve colmare la distanza su condizioni e importi.