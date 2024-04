Sudakov primo obiettivo a centrocampo: prezzo choc, ma ADL ci prova

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo Georgiy Sudakov, talento dello Shakhtar Donetsk

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo Georgiy Sudakov, talento dello Shakhtar Donetsk classe 2002 che era stato già seguito la scorsa estate e a gennaio, sarà obiettivo anche tra qualche settimana per il Napoli. Costa tanto, 40 milioni, il Napoli ci proverà anche se non ci sono state ancora offerte per il momento. E per la mediana piace anche Alexander Prass, mezzala mancina di proprietà dello Sturm Graz.