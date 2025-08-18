Telegraph svela: il Chelsea apre al prestito di Sterling, ma il Napoli va su Jackson

Ci avviamo verso la fase finale del mercato estivo ed iniziano a fioccare le occasioni. Una di queste porta a Raheem Sterling perchè - secondo l'autorevole quotidiano Telegraph - il Chelsea è pronto ora a prendere in considerazione le proposte di prestito pur di far uscire gli ultimi otto esuberi in tempo utile. Gli inglesi puntano ad un addio a titolo definitivo, ma dopo l'ultima stagione ai margini all'Arsenal (28 presenze, ma molte dalla panchina) non c'è stata la possibilità.

Oltre a Sterling, il Chelsea sta cercando di vendere o prestare anche Jackson, Nkunku, Disasi, Veiga, Chukwuemeka, Chilwell oltre ai tanti giovani aggregati. Su Sterling, che ha altri due anni di contratto, c'è l'interesse del Fulham ed il giocatore preferirebbe restare in Premier League perché la famiglia s'è stabilita a Londra già da anni, ma senza preclusioni anche in vista dei mondiali e pure perché da tempo non si allena con la prima squadra, ma ai margini.

Il Telegraph, però, racconta che il Napoli - interessato ad un attaccante - non è su Sterling ma su Nicolas Jackson: dovrebbero iniziare dei colloqui tra le parti, ma il lato economico potrebbe essere un problema. Il giocatore è stato collegato anche all'Aston Villa che però ha retrizioni in questo momento sulle spese. Il Chelsea vuole sbloccare le uscite anche per andare su Garnacho, un difensore centrale ed non solo per poter completare il mercato a Maresca.