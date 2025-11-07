Thauvin svela: "Nel 2020 potevo andare al Napoli! E fui vicino al Milan"

vedi letture

Florian Thauvin è tornato protagonista in Ligue 1 con la maglia del Lens dopo anni complessi, segnati dall’avventura in Messico e dal necessario rilancio in Serie A con l’Udinese. In una lunga intervista a So Foot, l’esterno francese ha ripercorso le tappe di un viaggio tortuoso, tra scelte sbagliate, rimpianti e riscatto. Il passaggio ai Tigres nel 2021 sembrava l’inizio di una nuova sfida, ma è diventato rapidamente un vicolo cieco. Prima, però, c’è stata una fase di trattative europee mai sbocciate: “A settembre 2020 ero vicino al Milan, trattavo con Maldini e Massara. Poi contatti con Atlético, Napoli e Lione. Ma nulla si concretizzò”, racconta Thauvin, che nel frattempo aveva detto sì verbalmente al rinnovo con l’OM.

Un episodio che ancora pesa nella sua memoria: “Incontrai Longoria nel parcheggio e accettai, pur sapendo che stavo per firmare con i Tigres. Ho sbagliato, non sono stato onesto. Mi sentii subito male, ho chiamato mia madre. È uno degli errori più grandi della mia carriera”. Un errore nato anche dal difficile rapporto con il club dopo un infortunio e mesi fuori dalle strutture del Marsiglia.