Tmw avvisa: "Occhio all'estate, da Gomes a un grande difensore: il Napoli cambierà tanto"
Marco Conterio, giornalista, parla su Tmw di quelle che saranno le mosse di mercato del club azzurro: "Il Napoli deve fare i conti con il mercato a saldo zero, aver superato l’indice dei costi del lavoro, eccetera, eccetera, quella noiosissima tematica che però fa parte delle regole, nonostante un bilancio impositivo. Tant’è. Questo riguarda la questione regolamentare. Quindi il Napoli deve vendere, magari Lucca, per poter fare mercato, liberare qualche posto in rosa: questa è la ricetta che la formazione azzurra deve scegliere per intervenire sul mercato, su un esterno d’attacco, su un centrocampista centrale. Ci vorrà ancora tempo per i nomi precisi, ma intanto si guarda al futuro.
È un futuro dove Joao Gomes del Wolverhampton, Allan del Palmeiras, se sono nomi, certamente non sono a caso. Servirà anche un grande difensore, delle riflessioni tra i pali, capire come gestire il caso Romelu Lukaku, e forse anche qualcosa sull’esterno destro. Insomma, il Napoli d’estate, aspettatevelo con tanto mercato, anche nell’undici titolare, non soltanto tra le alternative".
