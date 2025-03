Tmw - Beukema priorità per la difesa, Manna avvia i contatti: c'è anche l'Inter

Il Napoli sta già programmando la prossima stagione ed è infatti molto attivo sul fronte del calciomercato. Gli azzurri al momento si stanno concentrando sul reparto difensivo: in entrata già bloccato Marianucci, ma oltre Juan Jesus potrebbe uscire anche Rafa Marin ed andrebbe dunque sostituito. A questo proposito, il giornalista Niccolò Ceccarini riferisce le ultime nel suo editoriale su TWM:

"Il Napoli continua ad essere molto attivo. La società azzurra ha praticamente già bloccato per il prossimo anno Marianucci, giovane difensore dell’Empoli, classe 2004. Un’operazione da 9 milioni di euro che verrà concretizzata nella sessione straordinaria di mercato dal 1 al 10 giugno. È evidente che servirà anche un altro innesto in virtù del fatto che a giugno Juan Jesus si svincolerà. In più c’è da tenere presente anche la situazione di Rafa Marin, che in estate con ogni probabilità lascerà Napoli. E così ecco che i riflettori del direttore sportivo Manna si sono accesi su Beukema del Bologna, che piace tanto anche all’Inter. Proprio per questo il Napoli ha cominciato a muoversi. I contatti sono appena partiti ma il club azzurro è pronto a scendere in campo in maniera concreta".