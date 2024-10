Tmw, Ceccarini: “Simeone-Torino, trattativa in salita. Kvaratskhelia? Rinnoverà!”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gilardino vuole Balotelli, vediamo se convincerà la dirigenza a fare questa operazione.

Simeone? Il Torino lo vorrebbe, ma la richiesta del Napoli sarebbe alta e poi il calciatore non vuole andar via, è una trattativa in salita. Oggi c’è una richiesta del Torino, ma per ora non ci sono grossi margini.

Rinnovo Kvaratskhelia? Sono fiducioso, il Napoli non ha mai voluto cederlo e credo che alla fine il rinnovo arriverà”.