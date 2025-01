Tmw - Comuzzo, serve sforzo di altri 5mln per chiudere con la Fiorentina

Continua il braccio di ferro tra la Fiorentina e il Napoli per il possibile passaggio di Pietro Comuzzo al club azzurro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i viola hanno infatti rispedito al mittente anche l'ultima offerta da 35 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, presentata dai partenopei per il difensore classe 2005. Rocco Commisso non ha intenzione di cedere il suo giocatore per meno di 40 milioni e se il Napoli vorrà davvero arrivare al centrale italiano dovrà arrivare a quella cifra.

Da capire adesso se ci sarà un ulteriore rilancio da parte della società di Aurelio De Laurentiis, che ha comunque capito quella che è l'idea della Fiorentina. Servirà uno sforzo in più, da altri 5 milioni di euro, altrimenti Comuzzo resterà a Firenze.