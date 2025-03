Tmw - Erede Kvara, c'è Zhegrova in pole: due le alternative

Il Napoli è in piena corsa Scudetto contemporaneamente si sta concentrando anche extra-campo, sul calciomercato. Gli azzurri sono molto attivi su questo fronte: hanno avviato le trattative per Marianucci dall'Empoli e soprattutto sono alla ricerca dell'erede di Khvicha Kvaratskhelia. A riferire le ultime sull'argomento è il giornalista Niccolò Ceccarini che nel suo editoriale su TMW scrive:

"Anche il Napoli è sempre molto attivo. Il grande colpo dell’estate sarà il sostituto di Kvara. Il direttore sportivo Manna anche in questo periodo non si è fermato un attimo per arrivare a giugno e definire l’operazione. Prende sempre più quota l’ipotesi Zhegrova. L’esterno a gennaio aveva di fatto aperto alla cessione ma poi Létang, presidente del Lille, ha fatto muro e il club azzurro ha dovuto rinunciare all’investimento. I contatti però sono andati avanti ed il Napoli sta preparando il terreno per l’assalto nella prossima sessione estiva. Zhegrova ad ora è la pista più calda ma nella lista azzurra sono entrati anche Igor Paixão del Feyenoord e Antoine Semenyo, venticinquenne ghanese di proprietà del Bournemouth, che all’occorrenza può giocare anche come punta centrale. Il casting continua ma il Napoli è intenzionato a concludere l’operazione esterno d’attacco il prima possibile, già al termine del campionato".