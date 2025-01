Tmw - Fiorentina ai dettagli per Folorunsho: spunta la cifra definitiva

Si muove in modo deciso il mercato del Napoli. Un'uscita è prossima a essere definita, come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb. L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini scrive sui social: "Fiorentina, in definizione l’arrivo di Folorunsho. I viola al lavoro con il Napoli per stabilire la cifra finale, operazione che si potrebbe concludere in prestito con diritto intorno ai 9 milioni".