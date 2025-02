Tmw - Garnacho, il Napoli non ha mollato: in estate tornerà di moda

Il Napoli non è riuscito a trovare un vero e proprio sostituto di Khvicha Kvaratskhelia nella scorsa finestra di mercato invernale, ma certamente la ricerca ripartirà nella prossima sessione estiva. Tra le varie piste, gli azzurri non mollano quella che porta ad Alejandro Garnacho, come riferisce il direttore di TMW Niccolò Ceccarini nel suo editoriale:

"Il Napoli si muoverà con decisione per sostituire Kvara. Il club azzurro tra l’altro potrà contare anche su un budget ancora più alto considerata la sicura cessione di Osimhen. E questo permetterà di fare un mercato ancora più importante. Il Napoli non ha certo mollato l’idea primaria. Garnacho tornerà d’attualità e questa eventuale operazione dipenderà molto dalla richiesta dello United. In lista rimane ovviamente anche Adeyemi. Con il Borussia c’era già l’accordo ma poi il giocatore ha preferito rimanere in Bundesliga fino a giugno.

Due opzioni da tenere sotto controllo ma il lavoro di Manna non si ferma certo qui. Un’altra ipotesi è Zhegrova del Lille. Oltre a loro, resta l’interesse anche per Yeremay del Deportivo La Coruna. Il Napoli era pronto anche a farsi avanti ma il club galiziano si è sempre dimostrato irremovibile ad una trattativa, esigendo i 20 milioni della clausola rescissoria. Non solo esterno d’attacco, anche il difensore sarà uno dei grandi temi del mercato estivo azzurro. Intanto il ds Manna sta definendo alcuni rinnovi. Per quello di Olivera fino al 2030 in pratica manca solo l’annuncio. A breve si proverà a chiudere quello di Meret fino al 2027".