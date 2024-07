Tmw - Il 2007 Karetsas nel mirino del Napoli: anche il Real Madrid lo cerca

vedi letture

Il Napoli si sta muovendo attivamente sul mercato, non solo per rinforzare l'organico presente, ma anche per gettare le basi per un futuro florido. Oltre ad aver messo nel mirino Conrad Harder, centravanti del Nordsjaelland che ha appena compiuto 19 anni, gli azzurri hanno puntato anche un altro talento ancora più giovane.

Si tratta di Konstantinos Karetsas, centrocampista offensivo classe 2007 di proprietà del Genk: è uno dei trequartisti più considerati del mondo, tanto che è già finito nel taccuino del Real Madrid. E' nato a Genk da padre di origine greca, passato anche dalle giovanili dell'Anderlecht prima di tornare nel proprio club di origine lo scorso anno, debuttando e giocando quattro volte in campionato. In questa stagione ha già giocato una partita, da titolare, contro lo Standard di Liegi, nella partita inaugurale dell'annata, 84 minuti in campo e 0-0 finale.