Tmw - Il Bologna accelera per Ngonge: possibile prestito con obbligo, sullo sfondo la Lazio

Il Bologna prova a inserirsi su Cyril Ngonge, attaccante del Napoli e che rimane in uscita dopo la bocciatura di Antonio Conte.

Il Bologna prova a inserirsi su Cyril Ngonge, attaccante del Napoli e che rimane in uscita dopo la bocciatura di Antonio Conte. L'ex Hellas Verona è un obiettivo per i rossoblù, considerato difficile ma non impossibile. L'intenzione è quella di provare a proporre un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizione. Difficile evitare una minusvalenza per il Napoli in quest'estate, dopo i 20 milioni spesi in inverno per prenderlo dagli scaligeri.

Il sondaggio delle ultime ore ha avuto un'accelerata nella giornata di ieri, con i rossoblù che potrebbero anticipare proprio la Lazio di Marco Baroni per l'attaccante belga.

Rimane ancora da capire se Ngonge eventualmente accetterebbe la destinazione, anche se la Champions League può essere un palcoscenico che ingolosisce. Lo stesso attaccante era stato scelto come una priorità da Vincenzo Italiano a gennaio, quando allenava la Fiorentina, salvo poi non trovare l'accordo per il trasferimento in viola. L'obbligo in favore del Bologna scatterebbe in caso di qualificazione alle Coppe Europee nella prossima stagione, senza distinzione se Champions oppure Conference. Dunque nelle prossime ore sono attese novità sul conto di Ngonge, considerata proprio la chiamata di Baroni - che sembrava potesse fare la differenza - e l'accelerazione dei felsinei. A riferirlo è TMW.