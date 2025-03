Tmw - Il Napoli guarda al futuro: occhi su un 2006 della Juve Stabia, di proprietà Fiorentina

Il Napoli ha fatto un sondaggio per il classe 2006 Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito in Serie B alla Juve Stabia. Spesso titolare nel corso di questa stagione, come rivela Tuttomercatoweb.com il ragazzo è stato osservato nel corso delle ultime settimane proprio dagli azzurri.

I dettagli.

Ventuno presenze in campionato di cui diciotto dal primo minuto, più tre subentri e tre gare saltare per una contusione alla caviglia, si sta dimostrando fra i giovani più interessanti della categoria. A sinistra, in viola, potrebbe essere chiuso dalle presenze di Robin Gosens e Fabiano Parisi, ma non è detto che non possa essere valutato durante il precampionato, a meno di offerte irrinunciabili recapitate precedentemente. Anche perché sarebbe difficile dargli un valutazione appropriata in questo momento, dopo una stagione di B. Fortini è assistito dall'agenzia YouFirst, che ha ottimi rapporti con il Napoli come testimoniato dall'operazione Okafor.

Il tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, nei giorni scorsi ne ha tessuto le lodi al momento di ricevere la Panchina d’Oro di Serie C a Coverciano. “Giocatore di grande prospettiva che fa del lavoro giornaliero un aspetto importante per la propria crescita. Ragazzo umile e come tutti i giovani è fondamentale che lo rimanga: ha qualità fisiche e tecniche di rilievo, ma è fondamentale che si basi sulla propria moralità in un sistema e in un mondo molto difficili per le nuove generazioni".