Tmw - L'errore di non acquistare un sostituto prima di cedere Kvaratskhelia

vedi letture

Fino alle ultime ore di mercato il Napoli non è riuscito a prendere un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il primo nome, quello di Alejandro Garnacho, come scrive Tmw in un focus sul mercato degli azzurri, "è stato trattato a lungo ma le richieste da 70 milioni dello United non erano soddisfabili da un Napoli che ne voleva spendere 50. Poi a scalare non sono arrivati in diversi, anche se meno esotici rispetto all'argentino del Manchester. Adeyemi era probabilmente il preferito, ma anche lì il muro del Borussia Dortmund non è stato picconato.

In altre situazioni forse Antonio Conte si sarebbe lamentato (molto). Di sicuro avrà detto qualcosa, ma il primo posto in classifica lo rinfranca, sebbene avesse l'opportunità di andare a più cinque dall'Inter e non ci sia riuscito per il gol di Angelino. Però, dopo la situazione di Osimhen della scorsa estate, piuttosto è meglio di niente, così come i soldi del Psg".