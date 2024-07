Tmw - Lindstrom e Ostigard vicini all'addio: la richiesta di Conte in entrata

vedi letture

Leo Ostigard sempre più vicino al sì al Rennes, che lo vorrebbe per rifondare la propria difesa. Gli acquisti di Rafa Marin e Buongiorno, più quello plausibile di Mario Hermoso - per cui non ci sono ancora novità, al netto del pour parler con il Milan - di fatto assottigliano ulteriormente gli spazi disponibili per un minutaggio adeguato. Anche per questo Ostigard sembra orientato ad accettare la cessione, con l'offerta del Rennes che è arrivata nelle ultime ore.

Il club azzurro incasserà 7 milioni per il norvegese, mentre dovrebbe essere sicuramente più alto l'incasso per l'addio di Jesper Lindstrom: l'ex Francoforte dovrebbe trasferirsi in Premier League, dove lo cerca l'Everton. L'accordo tra i club c'era da giorni, ora sembra sia arrivato anche il sì del giocatore, che non è riuscito a sfondare in azzurro e dovrebbe lasciare la Serie A dopo un solo anno.

In entrata Conte è interessato ad aggiungere un incursore al proprio centrocampo: piace Casadei, che dopo il prestito al Leicester City, proprio con Maresca, non è riuscito a incidere con la maglia dei Blues ed è chiaramente fuori dal progetto del club inglese. Lo stesso calciatore ha espresso la voglia di tornare in Italia dopo questi due anni poco fortunati in Inghilterra. A riferirlo è Tuttomercatoweb.