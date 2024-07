Tmw - Napoli nervoso per il protrarsi della cessione di Osimhen: PSG per ora offre 80mln

C'è del nervosismo in casa Napoli per quanto sta succedendo attorno a Victor Osimhen. Perché dopo le tante offerte rifiutate nella scorsa estate, con le società arabe che non avevano trovato l'accordo con gli azzurri - né con il calciatore, va detto - ora sembra quasi che nessuno voglia arrivare ai 100 milioni "pattuiti" come accordo di massima per andare via senza clausola di risoluzione.

Nei giorni scorsi parlavamo dell'attesa di un'offerta a tre cifre dal Paris Saint Germain con una condizione principale: cioè che vendesse uno fra Gonçalo Ramos e Kolo Muani. Come accade molto spesso in questi casi, è impossibile non fare minusvalenza e, di fatto, aver gettato soldi per due giocatori buoni ma non straordinari.

Così il PSG per ora ha proposto 80 milioni di euro, secondo quanto raccolto da TMW. Una cifra parecchio lontana dalla richiesta del Napoli, ma finché non ci sarà il domino delle punte ecco che non ci sarà, probabilmente, un rilancio. È evidente che l'idea sia quella di muovere per secondi, cioè prima di aver ceduto: il problema è che lo farebbe il Napoli, ma anche il PSG. Quindi Lukaku in stand-by, così come altre offerte per completare la squadra.