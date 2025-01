Tmw - Ndoye-Napoli, il Bologna fa muro: non vuole cederlo a gennaio

Il Napoli è alla ricerca del giusto sostituto per non far rimpiangere il vuoto che sta per lasciare Khvicha Kvaratskhelia, asso georgiano in procinto ormai di diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.

Tra le ipotesi sondate in queste ore dalla dirigenza del Napoli c'è anche quella che porta a Dan Ndoye, esterno della nazionale svizzera in forza al Bologna. Una pista non destinata però ad accendersi da qui a qualche ora: secondo quanto appreso da TMW, infatti, la società emiliana che ne detiene il cartellino non ha intenzione di privarsi adesso di Ndoye e quindi di prendere in considerazione eventuali offerte in arrivo per lui.