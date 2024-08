Tmw - Ngonge, Bologna in pressing: sull'azzurro c'è anche la Lazio. I dettagli

L'ex Verona è un obiettivo per i rossoblù, considerato difficile ma non impossibile.

Il Bologna prova a cautelarsi nel caso in cui l'infortunio di Nicolò Cambiaghi fosse più grave del previsto (nella giornata di venerdì ci saranno nuovi esami per l'ex Atalanta) e continua ad essere in pressing su Cyril Ngonge, attaccante del Napoli che rimane in uscita dopo la bocciatura di Antonio Conte. L'ex Verona è un obiettivo per i rossoblù, considerato difficile ma non impossibile.

L'intenzione è quella di provare a proporre un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizione. Difficile evitare una minusvalenza per il Napoli in quest'estate, dopo i 20 milioni spesi in inverno per prenderlo dagli scaligeri. L'obbligo in favore del Bologna scatterebbe in caso di qualificazione alle Coppe Europee nella prossima stagione, senza distinzione se Champions oppure Conference.

Anche la Lazio sul giocatore

Il Bologna come detto è in pressing per l'ex attaccante dell'Hellas Verona, ma nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra la Lazio ed il Napoli, con il giocatore che tornerebbe volentieri a lavorare con Marco Baroni. A riferirlo è la redazione di Tuttomercatoweb.