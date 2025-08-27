Tmw non ha dubbi sull'arrivo di Elmas: ADL vuole chiudere il prima possibile
Ci siamo per il ritorno al Napoli del centrocampista macedone Eljif Elmas. In queste ore il club partenopeo sta limando gli ultimi dettagli col Red Bull Lipsia per una operazione che verrà definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo conferma il portale specializzato di calciormercato Tuttomercatoweb.
Si tratta di un affare da circa 14 milioni di euro che la società di De Laurentiis vuole chiudere il prima possibile così poi da concentrarsi in questo rush finale di calciomercato sulle altre operazioni: Rasmus Hojlund, un centrocampista e (forse) Juanlu Lopez del Siviglia.
