Tmw - Nuovo nome per le corsie: Napoli su Zortea del Cagliari

Il Napoli sta già programmando la prossima stagione ed è infatti molto attivo sul fronte del calciomercato. Gli azzurri per la difesa hanno già bloccato Luca Marianucci, centrale classe 2004 dell'Empoli, ma sono anche alla ricerca di un laterale destro per dare il cambio a Di Lorenzo. Oltre Sugawara, spunta un altro nome.

Si tratta di Nadir Zortea, classe 1999 di proprietà del Cagliari in grado di ricoprire tutti i ruoli della corsia destra. Come rivela Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha aggiunto l'ex Atalanta alla short list estiva. Zortea in questa stagione in rossoblu si è guadagnato la maglia da titolare, sono infatti 27 presenze in campionato, ma soprattutto si è distinto per duttilità (ha giocato terzino, quinto, ala) e capacità di finalizzare l'azione: ben 5 reti segnate in questa Serie A.