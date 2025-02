Tmw - Osimhen il grande sogno della Juve: Giuntoli al lavoro per il nigeriano

Futuro rebus per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, ora in prestito al Galatasaray, ha una clausola da 75 milioni di euro (e un contratto fino all'estate del 2026 ma il Napoli può rinnovare per un'altra stagione) che non è valida per i club italiani.

Dunque non per la Juventus. Che sogna di fare la Champions League da protagonista, con due top in attacco. Kolo Muani e Osimhen, magari insieme, oppure alternati. E' il grande nome sul quale lavora Cristiano Giuntoli che vuole regalare la punta nigeriana a Thiago Motta, con il semaforo verde già arrivato anche da parte del tecnico ex Bologna. Occhio anche all'Arabia Saudita ma (al momento) Osi non ci sente e vuole uno dei grandi campionati europei. Il Paris Saint-Germain ci pensa per riformare la coppia con Kvicha Kvaratskhelia.