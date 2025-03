Tmw - Osimhen, la Juve ci crede: è convinta di avere margini di manovra nell'affare

vedi letture

Victor Osimhen sta svolgendo un'ottima stagione con la maglia del Galatasaray: è capocannoniere della Super Lig e sta trascinando la sua squadra in testa alla classifica a suon di gol. Il cartellino del nigeriano è però ancora di proprietà del Napoli, dove farà ritorno in estate per poi cercare l'accordo con un nuovo club. Tra le interessate c'è pure la Juventus. A riferire le ultime sull'argomento è il giornalista Niccolò Ceccarini che nel suo editoriale su TMW scrive:

"Juventus, in attacco il discorso è già impostato. Vlahovic resta sul piede di partenza, Milik a giugno si libererà e per questo è necessario aggiungere rinforzi nel reparto. Il piano prevede la possibilità di trattenere Kolo Muani. I bianconeri puntano ad un altro prestito (oneroso) con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni. Oltre a lui sarà necessaria un’altra punta centrale. E qui il sogno si chiama Osimhen che rientrerà a fine stagione a Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Un’operazione tutta in salita ma sulla quale la Juventus è convinta di avere margini di manovra".