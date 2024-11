Tmw - Pablo Marí-Napoli? È a scadenza: possibile occasione per gennaio

Con le sue prestazioni, Pablo Marí è uno dei punti di forza di un Monza che in questo momento si trova in piena zona retrocessione. Sul campo del Torino il difensore spagnolo ha fornito un'ottima prestazione e ha permesso ai brianzoli di tornare a casa con un punto.

Classe '93, Pablo Mari fino a questo momento ha collezionato quindici presenze, di cui tredici in campionato. Un colosso della difesa brianzola che però in questo momento è in scadenza di contratto: non dovesse nelle prossime settimane arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto, l'ex calciatore dell'Udinese da febbraio sarebbe libero di firmare con altri club. Ma non è escluso, scrive TMW, che già a gennaio il centrale 31enne possa rappresentare una opportunità di calciomercato: dal Napoli alla Juventus, sono tanti i top club di Serie A che cercano un difensore per la seconda parte di stagione.