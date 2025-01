Tmw - Raspadori-Atalanta, il Napoli non lo vende: serve prima un acquisto

vedi letture

L'infortunio di Ademola Lookman pare avere scompigliato i piani dell'Atalanta, come riportano i giornalisti di Tmw. Perché la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini di ieri è la cartina tornasole di quanto sta succedendo a Bergamo. Andando con ordine: il tecnico preferirebbe altri profili rispetto a Daniel Maldini, anche se questo è il favorito della società. Negli scorsi mesi sia Luca Percassi che lo stesso allenatore avevano avuto parole al miele, ma l'idea adesso diverge, perché lo stesso Gasp vorrebbe un salto di qualità.

Poi, appunto, lo stop di Lookman. Dovrebbero essere 30-40 giorni, ma questo si vedrà più avanti. In ogni caso Gasperini ora vuole un titolare, nei possibili prospetti c'è anche Raspadori - che il Napoli non vende prima di trovare un sostituto di Kvaratskhelia, poi potrebbe essere troppo tardi - mentre Cherki sembra più vicino a un passaggio in Premier.