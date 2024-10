Tmw - Raspadori panchinaro di lusso: con Lukaku e Conte è difficile giocare da centravanti

Giacomo Raspadori può essere felice dell'impiego a Napoli? Nelle ultime quattro partite con Antonio Conte è stato impiegato "solamente" per tre minuti, mentre nelle altre ha guardato i compagni dalla panchina. D'altronde con un solo impegno a settimana è anche dura trovare spazio, con il tecnico che preferisce evidentemente Romelu Lukaku come centravanti. Poi c'è comunque una discreta concorrenza, tra Simeone - che pur dando dinamismo ha più capacità di far salire la squadra e colpire di testa - e le opportunità di subentrare a Kvaratskhelia: ci sono anche Ngonge e Neres oltre a lui come papabile sostituto per il georgiano oppure Politano. A scriverlo è Tmw.

Così Raspadori si trova a un bivio. Nelle ultime ore dell'estate era stato accostato all'Atalanta: ha uno stipendio alto ma ha la capacità di giocare in tutti i ruoli d'attacco, quindi può essere un acquisto valido per chiunque. Anche, eventualmente, per la Juventus, considerato che c'è solo Vlahovic che può fare attualmente il numero nove a causa dell'infortunio di Milik. La questione però è che Raspadori quest'anno rischierà di giocare davvero poco fuori dalla Coppa Italia. Fra un anno si vedrà.

Queste le parole del suo agente, Tullio Tinti, a margine dell'elezione dell'AssoAgenti. "Giacomo sta bene a Napoli, sicuramente. Il direttore sportivo è l'ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature".