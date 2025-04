Tmw - Retegui primo nome se Osimhen è impossibile: le mosse della Juve

Mateo Retegui contro il Bologna ha scosso l'Atalanta. Grande stagione la sua. Acquistato lo scorso agosto per 22 milioni di euro più tre di bonus, Retegui la scorsa estate fu la scelta dell'Atalanta subito dopo il brutto infortunio rimediato da Gianluca Scamacca. La migliore scelta possibile. Il futuro è un rebus.

L'Atalanta in estate ha rifiutato 70 milioni di euro dall'Al-Nassr ma in estate potrebbe dar via l'ex Genoa con la giusta offerta. Con una proposta da 55/60 milioni di euro. Quella di Retegui sarà un'estate incandescente e probabilmente ci sarà di nuovo la Juventus che proverà a cedere Vlahovic e chissà se riscatterà Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Una Juventus che avrà disperato bisogno di un nuovo centravanti e che, un anno dopo la telenovela Koopmeiners, proverà a imbastire un altro maxi-affare con l'Atalanta se non riuscirà a mettere le mani su Victor Osimhen. Lo scrive Tmw.