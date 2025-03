Tmw - Rinnovo Meret a breve sarà ufficiale: ci aveva provato l'Inter, il retroscena

Nei prossimi giorni Alex Meret verrà ricompensato ufficialmente dal Napoli. Perché il portiere avrà un allungamento del contratto in essere fino al 30 giugno del 2027, con opzione - in favore del club - per arrivare fino al 2028. Un'investitura dopo le tante domande che gli azzurri si sono fatti nel corso delle stagioni, tanto che sembrava a un passo dall'addio nell'ultima stagione di Spalletti, salvo poi prolungare per il rotto della cuffia e diventare il titolare indiscusso del terzo Scudetto.

In molti si sono interessati al portiere, nel corso degli ultimi tempi. Anche l'Inter ha chiesto informazioni, per un ipotetico dopo Sommer. La società ha sempre avuto in mano un'opzione, ma firmare un biennale ha un sapore diverso, anche perché significa avere fiducia in lui dopo che s'erano sparse voci, nella scorsa estate, di una bocciatura da parte di Antonio Conte. Non è così e i fatti sono lì da vedere. Lo racconta Tmw.