Tmw - Si pensa anche a Gabri Veiga: ipotesi prestito, ma ad una condizione

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, che ha fatto il punto su alcune trattative di calciomercato che riguardano il Napoli: "Su Gabri Veiga e Chiesa? Veiga, se dovesse uscire in prestito, potrebbe rappresentare una grande opportunità. Tuttavia, se dovesse arrivare già Fazzini, bisogna valutare. La scelta potrebbe essere una sola per quella zona del campo. Per quanto riguarda Chiesa, l’opzione è più complicata per via dell’ingaggio e della sua condizione fisica. Sul valore del giocatore non c’è nulla da discutere, ma bisogna capire se si potranno incrociare le strade.”

Su Scuffet e Caprile:

“Scuffet per Caprile è un’ipotesi. Si sta cercando di capire se potrebbe essere utile a entrambe le parti. Caprile potrebbe avere la possibilità di giocare di più, mentre Scuffet ritroverebbe Meret. Contemporaneamente si stanno sistemando gli ultimi dettagli per soddisfare le richieste di Alex Meret in vista del rinnovo”.

Su Danilo:

“Dal momento in cui è uscita questa opportunità, il Napoli ha subito intrapreso la strada per portarlo in squadra. Danilo è in pole position, e c’è la sua volontà di venire a Napoli”.

Su Fazzini:

“Il Napoli è interessato e potrebbe destinare parte delle risorse non utilizzate in difesa, dato che l’opzione Danilo è prioritaria, al centrocampo. Stiamo a vedere come evolverà la trattativa per Fazzini, ma sicuramente il Napoli è presente”.

Su Veiga e Chiesa:

Su Zerbin e Folorunsho:

“Zerbin andrà al Venezia, e credo che a breve uscirà l’ufficialità con la formula del prestito con diritto di riscatto, per una cifra intorno ai 3-4 milioni di euro. Nelle prossime ore si delineerà anche la situazione di Folorunsho, destinato alla Fiorentina, anche in questo caso con un prestito e diritto di riscatto”.