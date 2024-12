Torino, pressing su Simeone: c'è una formula che può accontentare tutti

Secondo Tuttosport, il Torino per sostituire l'infortunato Zapata, out per tutta la stagione, avrebbe messo nel mirino Marko Arnautovic dell'Inter e Giovanni Simeone del Napoli per gennaio in attacco: "Non va poi evidentemente dimenticato Simeone, attaccante del Napoli che a folate il Toro ha inseguito sul mercato.

L’idea, a questo giro di giostra, potrà concretizzarsi in base a quale sarà la decisione ultima di De Laurentiis. Se il patron degli azzurri non scenderà dalla richiesta di 15 milioni non se ne farà nulla, mentre se fosse trovato il punto d’equilibrio per un prestito con obbligo di riscatto a 10-12 milioni, allora l’affare potrà andare in porto".