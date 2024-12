Tre cessioni che sembrano ormai scontate a gennaio

Si avvicina il mercato e il Napoli lavora al futuro. Oltre al nome di un difensore centrale e quindi al mercato in entrata, il Napoli lavora anche alle uscite: ci sono diversi calciatori che potrebbero lasciare il club azzurro a gennaio non avendo spazio ed evidentemente senza aver convinto pienamente Conte. Uno di questi può essere Alessio Zerbin che piace a Lecce e al Venezia e che cerca spazio come lo scorso anno quando andò al Monza.

Poi c’è Folorunsho che la Fiorentina avrebbe individuato come sostituto di Bove, ma il Napoli ha prima necessità di far entrare un'altra mezzala. Infine Spinazzola che sta giocando poco, fu preso da quinto prima del passaggio alla linea difensiva a quattro, che reclama spazio e che potrebbe trovarlo ad esempio alla Fiorentina in un ipotetico scambio con Biraghi, oppure al Torino che è interessato all’ex terzino della Roma. Operazioni minori, ma comunque preziose.