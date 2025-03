Tre club di Premier League, uno spagnolo e non solo: tutte le squadre interessate a Osimhen

Quale futuro per Victor Osimhen? Al termine del prestito al Galatasaray il centravanti nigeriano farà ritorno a Napoli, con le valigie però da non disfare perché il club azzurro lo cederà nel corso dell'estate. E i club interessati non mancano, come sottolinea Il Mattino: "Tanti estimatori: in Europa (ultimo in ordine di tempo il Barcellona), in Premier ma anche nella stessa Turchia. A Istanbul lo riscatterebbero volentieri, ma i 75 milioni di euro fissati da De Laurentiis per la clausola rescissoria (che vale solo per l'estero) del bomber mascherato (legato al Napoli fino al 2026 con un ingaggio da 12 milioni a stagione) rappresentano un ostacolo importante, ma non è detto che sia insormontabile.

"Spunta anche il Barcellona, oltre ad Arsenal, Manchester e Chelsea in fila per il bomber nigeriano. Osi che ha sempre detto a chiare lettere di sognare la Premier e che aspetta l'offerta giusta che potrebbe arrivare dall'Arsenal o dal Manchester United (nelle cui fila gioca Hojlund, profilo che piace e che sarebbe più di un'alternativa a Lukaku). Occhio anche al ritorno del Chelsea che quest'estate aveva provato un blitz proprio sul gong del mercato salvo poi rimandare tutto a giugno per via del fair play finanziario. Inutile dire che l'attaccante intende giocare la Champions e questo sarà dirimente per la sua decisione".