Tutti pazzi per Vergara: ci pensa anche un club di A

Ancora nuove voci di mercato per Antonio Vergara, talento classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Napoli. A fornire le ultime sul talento azzurro è Orazio Accomando, giornalista della squadra mercato di Sportmediaset: "Il Genoa ha chiesto informazioni per Vergara, giocatore di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione protagonista in B con la Reggiana.

Piace anche al Palermo".