Tuttosport - Avanza Ismajli in difesa: la cifra per chiudere

vedi letture

I movimenti in difesa in casa Napoli sono legati al futuro di Rafa Marin: come scrive Tuttosport se il calciatore dovesse insistere per il trasferimento al Villarreal, il club azzurro potrebbe virare su Ardian Ismajli dell’Empoli.

Il centrale albanese, 28 anni, ha un costo di circa 8 milioni, cifra che potrebbe convincere l’Empoli a cedere. Per Conte sarebbe un rinforzo esperto, affidabile e ben rodato in Serie A, capace di integrarsi senza clamore anche in un ruolo da riserva.