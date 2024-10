Tuttosport - Torino su Simeone che non è incedibile: ADL fissa il prezzo per gennaio

vedi letture

Il grave infortunio di Duvan Zapata obbliga il Torino a cercare un nuovo attaccante. L'idea dei granata è di non muoversi nell'immediato per uno svincolato, ma di attendere il mercato di gennaio e di fare un investimento: secondo Tuttosport l'obiettivo principale è Giovanni Simeone, centravanti del Napoli chiuso da Lukaku e Raspadori.

L'argentino non è incedibile: De Laurentiis chiede 15 milioni di euro, mentre i granata sono pronti a iniziare la trattativa mettendone sul piatto 10. È questo è il budget che il Toro ha deciso di stanziare per acquistare un attaccante. "Nei prossimi giorni Vagnati si metterà al lavoro e comincerà a discuterne con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli", assicura TS. E la formula? Il Torino ha in mente un'operazione in prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di inserire un obbligo a determinate condizioni.