Udinese, Bijol: "Pronto ad uno step in avanti. Inter? A chi non piacerebbe..."

Il difensore dell'Udinese Jaka Bijol è stato intervistato dal quotidiano la Repubblica, a poche ore dalla sfida di campionato con l'Inter: "Quattro anni fa in casa ho battuto Handanovic, mito per noi sloveni. Ripetermi a San Siro sarebbe un sogno. Sarà tosta, contro una delle migliori squadre d’Europa. Ma siamo in un buon momento, possiamo far punti ovunque".

Dei centrali nerazzurri, chi le piace di più?

"Dico Bastoni, uno dei migliori al mondo. Ha un sinistro incredibile, è bello vederlo giocare".

Chi vincerà il campionato?

"Penso che l’Inter ce la possa fare".

Pensa di restare a giocare in Italia, nei prossimi anni?

"La Serie A è uno dei più bei campionati del mondo e sono contento di avere scelto l’Udinese. Qui sono cresciuto. La Premier mi affascina. E da bambino ero tifoso del Barça. Ora mi sento pronto per fare un passo in avanti".

Giocherebbe nell’Inter?

"A chi non piacerebbe? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate".