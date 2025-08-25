Udinese scatenata, attende l'ok del Napoli per Zanoli: c'è accordo sulla cifra

Udinese scatenata, attende l'ok del Napoli per Zanoli: c'è accordo sulla cifraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

L’Udinese scatenata sul mercato e pronta a chiudere un colpo dal Napoli. Il club friuliano ha trovato l’erede di Lucca: preso il polacco Buksa dal Midtjylland per 5 milioni. Oggi visite mediche e la firma sul contratto fino al 2029. Come riporta L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è però l'unico colpo in chiusura della famiglia Pozzo.

Come spiega la rosea non finisce qui: i friulani restano in pressing per Zaniolo (Galatasaray) e aspettano il via libera del Napoli per Alessandro Zanoli, che può approdare in bianconero per 5 milioni. La cessione di Zanoli resta però legata all'arrivo al Napoli di Juanlu.