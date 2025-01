Veiga-Danilo, possibile intreccio: oltre al Napoli, la Juve pensa al giovane del Chelsea

Non c'è solo il Napoli su Renato Veiga del Chelsea. Secondo quanto raccolto da TMW, anche la Juventus e lo Stoccarda pensano infatti al difensore portoghese classe 2003, in forza ai Blues dalla scorsa estate. Il giocatore è concentrato sulla stagione in corso, nella quale ha già collezionato 17 presenze con 2 gol e 1 assist tra le fila della formazione allenata da mister Enzo Maresca, ma il mercato è attivo e, in particolare, la Vecchia Signora ci pensa in caso di uscita di Danilo nella retroguardia di Motta.

Il punto su Danilo

Sono ore di attesa per Danilo. Il brasiliano della Juventus non è stato convocato per la Supercoppa Italiana e nelle prossime settimane lascerà il club bianconero, visto che non rientra nei piani della Vecchia Signora. A bilancio è già stato ammortato, dunque è 'liberabile' a zero. Il giocatore non ha chiesto di uscire, ha preso atto della volontà della Juventus di chiudere l'avventura insieme e ora si aspetta di essere liberato. Non forzerà la mano o farà ulteriori richieste, aspetta che la Juve accetti di venderlo a zero, con le offerte e richieste finora arrivate che sono sempre quelle del Napoli, che resta in pole, e Olympique Marsiglia, entrambe a titolo gratuito.