Venerato: "Gira una voce su Skriniar. Sapete cosa ne pensa Conte?"

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato, è intervenuto a Campania Sport su Canale 21 per parlare degli obiettivi di mercato del Napoli per gennaio per rinforzare la difesa: "Sta girando il nome di Skriniar accostato al Napoli, vi posso garantire che è una fake sia per uno stipendio altissimo sia per un discorso tattico: lo vedono lento in campo largo. Aggiungo, neppure la Juventus pensa a Skriniar. La Juve pensa ad Hancko che piace da impazzire a Giuntoli ma costa oltre 30 milioni ma senza l'addio di Fagioli sarà difficile".