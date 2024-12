Venezia, dopo la sconfitta proprio dal Napoli può arrivare un rinforzo sul mercato

Ora Di Francesco aspetta il mercato. Così scrive il portale Tuttomercatoweb sui fatti di casa Venezia: "Che arrivi un difensore è appurato, dato che Svoboda ha probabilmente finito la stagione, ma se già prima c'era questa sensazione, significa che potrebbe esserci anche più di un innesto nel reparto arretrato, con i nomi di Caldirola e Marchizza come primi individuati dalle opportunità del mercato.

Davanti è in dirittura d'arrivo Zerbin: già in estate il tecnico aspettava rinforzi in quella zona di campo, poi anche per l'impossibilità ad arrivare agli obiettivi inseguiti si decise di puntare sull'adattamento di Busio. Poi anche in mediana sono attesi 1-2 giocatori che possano aggiungere qualità al reparto. Intanto, il Venezia lavora sul campo, dove i miglioramenti rispetto all'inizio della stagione sono innegabili e sotto gli occhi di tutti. Uno su tutto: la valorizzazione di alcuni giovani e sottolineare oggi l crescita di Stankovic, per dirne uno, è cosa banale".