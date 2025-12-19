Radio TN Vergara vuole andare in prestito: tante richieste in Serie A, entourage a lavoro

Raimondo De Magistris, giornalista di TMW e Radio Sportiva, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Occhio ad Antonio Vergara, da quello che sto percependo in queste ore lui vorrebbe andare a giocare, perché sta trovando davvero poco spazio. E quindi il suo entourage si sta muovendo, lui è un giocatore che ha tante richieste anche in Serie A, nella bassa Serie A. È un giocatore che ha delle richieste da squadre che lottano per la salvezza. La sua intenzione è quella di accettarlo il prestito, evidentemente prestito secco perché il Napoli gli ha recentemente rinnovato il contratto e punta su di lui per il futuro. Però questa è una situazione da valutare. Ovviamente il Napoli può darlo solo se arriva un altro centrocampista, altirmenti non può pensare di farlo uscire così a cuor leggero".

