Vicedir. Gazzetta chiarisce: "Conte, non ci sono clausole per svincolarsi"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Stefano Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport: “Conte piace a tanti e credo che l’opzione più probabile, se il Napoli lo libererà, è la Juventus. Ma bisogna dire che Conte ha due anni di contratto ancora e non ci sono clausole o penali che gli permetterebbero di svincolarsi. Se non si arriva a un accordo che determini la rottura tra il Napoli e Conte, quest’ultimo resta in azzurro. In questo momento stiamo raccontando l’interesse di alcuni club, che devono rilanciarsi, per Conte. Poi dietro c’è tutta un’altra questione, molto più concreta, rappresentata da un contratto che lega Conte al Napoli. Sappiamo quanto sia difficile trovare poi delle soluzioni quando c’è di mezzo De Laurentiis, che giustamente vuole far rispettare i contratti.

Quale Milan arriverà a questo scontro? “Il Milan è in grande difficoltà, si gioca tanto in questa parte finale di stagione perché rischia di rimanere fuori dalle coppe, cosa che sarebbe molto grave. Il Milan è nono, può rimontare ma deve ricominciare a fare risultati importanti e a trovare una continuità di rendimento mai avuta. Poi ad aprile ci saranno gli impegni dei derby di Coppa, tappa fondamentale per questa stagione perché salverebbe in parte la stagione ma non salverebbe Coinceiçao”.

Che partita si aspetta domenica al Maradona? “Mi aspetto un Napoli più solido e quadrato del Milan, che invece è una squadra imprevedibile che poi è capace di fare anche colpi a sorpresa, com’è avvenuto in Supercoppa. Il Napoli è stato affidabilissimo fino a sette giornate fa, poi è andato in difficoltà. Ci sono molte critiche sul momento del Napoli, ma a me pare che dalla gara con l’Inter in poi sia tornato a un buon livello e che sia favorito in questo match col Milan”.