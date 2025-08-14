Wolverhampton, niente Juanlu: accordo per Tchatchoua del Verona

vedi letture

Il Wolverhampton ha trovato un punto di intesa con il Verona per il trasferimento di Jackson Tchatchoua. La valutazione fatta dagli scaligeri, di 12 milioni di euro, ha incontrato il favore degli inglesi che ora sembrano davvero a un passo, sorpassando un Nottingham Forest che era in pressing da giorni. Così ora è palla al giocatore che deve decidere sul suo futuro, se accettare un trasferimento in Premier League oppure attendere nuove offerte che potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato.

Questo perché nelle scorse settimane anche l'Inter aveva seguito il suo profilo, così come il Napoli, che avevano chiesto informazioni e ora sono alla finestra. In diversi hanno cercato di approcciare il Verona senza però trovare l'accordo.

Sullo sfondo c'erano stati poi interessamenti di diverse società come Torino (dove ritroverebbe il tecnico Baroni che lo ha richiesto per la sua nuova avventura) e Fiorentina, anche se la scelta vorrebbe essere per una big.