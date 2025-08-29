Zanoli all'Udinese! Romano: "Va a titolo definitivo, ecco quanto incassa il Napoli"

di Pierpaolo Matrone

Alessandro Zanoli è pronto a lasciare nuovamente Napoli. Ma non in prestito stavolta. L'esterno classe 2000 si trasferirà a titolo definitivo all'Udinese dopo i tanti prestiti tra Salernitana, Sampdoria e Genoa e avrà dunque una nuova chance importante in Serie A.

Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano, tra i massimi esperti di calciomercato. Il collega si esprime così su X: "L'Udinese è vicina all'accordo con il Napoli per il trasferimento definitivo di Alessandro Zanoli per 5 milioni di euro".