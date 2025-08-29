Ultim'ora

Zanoli-Udinese, affare da 6mln! Sky: si attende ok del Napoli per le visite

di Fabio Tarantino

"L'Udinese attende per oggi l'ok dal Napoli per il via libera alle visite mediche di Alessandro Zanoli: operazione da circa 5,5/6 milioni di euro": lo ha scritto su X il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. 