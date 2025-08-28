Zanoli-Udinese, Sky: manca l'ok del Napoli che ora ha altre priorità

vedi letture

"Su Zanoli c’è sempre l’Udinese, in attesa che il Napoli sistemi le sue priorità prima di dare l’ok per la sua partenza": a scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. Il Napoli aveva bloccato la sua cessione aspettando Juanlu, ora è tutto in divenire e alla fine potrebbe anche restare Mazzocchi come esterno a destra dietro Di Lorenzo. Di sicuro su Zanoli c'è sempre l'interesse dell'Udinese che aveva puntato anche Cheddira. La punta al momento è rimasta in attesa di Hojlund e anche con il Cagliari dovrebbe accomodarsi in panchina.

"L’Udinese continua a seguire Alessandro Zanoli. I bianconeri, come raccontato nei giorni scorsi, sono da tempo interessati al difensore del Napoli, ma attendono che il club azzurro sistemi le sue priorità prima di dare l’ok per la partenza. Su di lui c’era anche il Bologna, ma l’Udinese resta in vantaggio. Nell’ultima stagione Zanoli ha giocato in prestito al Genoa, segnando un gol e fornendo un assist in 33 partite", si legge sul sito.