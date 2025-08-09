Zanoli va al Bologna, accordo chiuso con il Napoli: cifre e formula

TuttoNapoli.net
di Francesco Carbone

Alessandro Zanoli è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Una volta superate le visite mediche, il terzino destro - reduce da una stagione in prestito al Genoa - firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030 con il club di Joey Saputo. L’intesa economica con il Napoli è stata trovata nelle ultime ore.

Determinante la volontà del 24enne carpigiano, che ha sempre messo il Bologna in cima alle sue preferenze, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’operazione si chiuderà con la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro più un milione di bonus.