Zanoli va al Bologna: affare chiuso dopo svolta sulla formula, il retroscena

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è ormai fatta per l'arrivo di Alessandro Zanoli al Bologna. Cinque milioni più uno di bonus la cifra che dovrebbe incassare il Napoli, che dunque fa partire un altro giocatore in questo più che mai vivo mercato estivo. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di 4 anni più uno d'opzione. Il Bologna è stato fin da subito chiaro sul fatto di voler portare avanti operazioni disgiunte sia da Sam Beukema che da Dan Ndoye.

L'accelerazione decisiva si è avuta ieri quando si è parlato di nuovo della cessione definitiva, appunto: il Napoli inizialmente aveva chiesto un ammontare finale di circa 6-7 milioni, il Bologna si era approcciato con un prestito secco, poi con un prestito con diritto di riscatto e alla fine si era (solo momentaneamente) ritirato perché il Napoli aveva chiesto l’obbligo. Altro giocatore in arrivo dunque per Vincenzo Italiano e per la fascia destra in vista di una stagione nella quale il tecnico avrà bisogno di una rosa più lunga rispetto all'ultima annata per essere competitivo su 3 fronti.