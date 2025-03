Zerbin, l'entourage: "Lasciare Napoli giusto per la carriera, ma un dispiacere per il cuore"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin: "Venezia-Napoli? È una gara speciale. Alessio ama Napoli, come tutti i giocatori che hanno vissuto la città per sei anni. Rimane impressa nella memoria, ma domenica saremo avversari! Il Venezia ha bisogno di punti, così come il Napoli. A Bergamo avrebbe potuto vincere, a Roma ha ottenuto un bellissimo pareggio. Sarà una partita difficile, e mister Conte lo sa bene.”

Sul Napoli: “È vero che il Napoli ha attraversato un periodo complicato, ma resta ampiamente favorito per la sfida.”

Su Alessio Zerbin: “Alessio si trova benissimo a Venezia, è una piazza serena e giovane. Il club è guidato da dieci proprietari americani appassionati di calcio. Il direttore sportivo Filippo Antonelli è molto bravo ed equilibrato, e con un buon budget ha costruito una squadra competitiva. Il problema è che si vince poco a Venezia. Ora Alessio dovrebbe vivere a Mestre.”

Sul contratto di Zerbin: “Il Venezia ha un diritto di riscatto che eserciterà in caso di salvezza. Il Napoli ha fatto una scelta: in sette anni è stato valutato più volte, solo Spalletti gli ha dato più spazio, con 15 presenze nella stagione dello Scudetto, un bel traguardo. Vedremo come finirà il campionato: se farà benissimo, potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato. Andare via definitivamente da Napoli è un vantaggio dal punto di vista della carriera, ma un dispiacere per il cuore.”